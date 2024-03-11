Ümraniye\'de 92 spor sahası hizmete açıldı

Ümraniye Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapımı tamamlanan 92 spor sahası gerçekleştirilen tören ile hizmete açıldı.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Namık Kemal Mahallesi'nde esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Yıldırım, ziyaretlerinin ardından, Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve ilçe genelinde mahallelerde kurulan 92 spor sahasını düzenlenen tören ile hizmete açtı. Açılış törenine, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"Belediye otobüslerini çalıştıramayan anlayışla İstanbul idare edilmez"
Açılışta konuşan Başkan Yıldırım, "2019'dan sonra İstanbul dört buçuk senede hizmetini istediği şekilde alamadı. Metroya bindim üzüldüm, metronun tutamaklarını bile tutmak istemedim. Yerler ve tutamaklar pislikten batıyor, elemanlar yok. 3 gün önce Üsküdar-Ümraniye metrosu bir arıza yapmış, insanlarımız 4 saatte işe gidemediler. Bütün metro istasyonlarında maalesef insanlar metroyu kullanamamış. Metroyu çalıştıramayan, belediye otobüslerini çalıştıramayan anlayışla İstanbul idare edilmez" dedi. - İSTANBUL
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Cumhur İttifakı, Günyüzü ilçesinde Seçim İrtibat Bürosu açılışı gerçekleştirdi. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, ilçede araç konvoyuyla karşılandı. Hatipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, şehrin tüm ilçelerinde seçim irtibat büroları açtıklarını belirtti ve Günyüzü'nden başlayarak tüm ilçelerde Cumhur İttifakı'nın kazanacağını söyledi. Hatipoğlu, göreve geldiklerinde kent merkezinde verilen hizmetlerin aynısını merkeze uzak bölgelere de ulaştıracaklarını ve ana sorunları çözeceklerini ifade etti.
Edirne'de güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarda, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Fas, Filistin ve Pakistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, S.F. isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 100 bin dal TAPDK bandrolü sökülmüş boş makaron ile TAPDK bandrolü sahte olduğu değerlendirilen 34 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Erzincan'da Cami-i Kebir'de toplanan vatandaşlar Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüş esnasında tekbirler getirildi, salavatlar okundu ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Programın ardından Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül dua etti.
Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 33 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı suça, suçlulara ve terör olaylarına ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
75 ilde gerçekleştirilen 'Mercek-13' operasyonlarında, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak 844 silah ele geçirildi. Bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-13' operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildi. Bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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