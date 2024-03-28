Ümraniye Tepeüstü Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Tanıtıldı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Tepeüstü Mahallesi için hazırlanan kentsel dönüşüm projesinin tanıtımını yaptı.
Yapımı planlanan Ümraniye Tepeüstü Mahallesi kentsel dönüşüm projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından tanıtımı yapılan projeye çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Yıldırım, yeşil alan, oyun parkı ve otopark gibi sosyal donatı alanlarıyla dolu, ferah konut projeleri tasarladıklarını, proje sayesinde bölgenin trafik yoğunluğunun da azalacağını ifade etti.
Donatı alanları dikkat çekiyor
Yeni imar planında toplam 36 bin metrekareden oluşan donatı alanı bulunuyor. Donatı alanında 7 bin metrekare okul, 21 bin metrekare park, 2 bin 600 metrekare sağlık tesisi, 3 bin 300 metrekare cami ve 2 bin metrekare otopark alanı yer alıyor.
Ulaşımı kolaylaştıran bağlantı yolları
Alanda, 560 bina 2 bin 100 konut ve 678 işyerinde yaklaşık 6 bin vatandaş bulunuyor. Ümraniye Belediyesi, trafik yoğunluğu yaşanan bu bölgede öncelikle ulaşımı rahatlatacak çözümler üzerinde çalıştı. Yeni 2 ana arter, 18 KM yol ve buna bağlanan ikinci derece ulaşım aksları oluşturularak, bölge trafiğinin rahatlatılması amaçlandığı ifade edildi. - İSTANBUL
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