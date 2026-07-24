Umut Altaş Türkiye'ye geti·rlmek i·çi·n ısrarcı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Umut Altaş'ın biz ısrarla Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz. Burada ABD makamlarıyla da görüştük. Orada bir iade yargılaması yapılıyor. Şu an olumlu gidiyor süreç. Umut Altaş bence olayın en önemli görgü tanığı" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmanın kilit isminin Umut Altaş olduğunu hatırlatan Bakan Gürlek, "Soruşturma devam ediyor. Özellikle Umut Altaş var. Bununla ilgili bizim kilit ismimiz bu. Kırmızı bülten çıkartmıştık. Biliyorsunuz şu an Amerika'da tutuklandı. Onun cezaevinde görüştüğü bir şahsın ses kaydı dosyaya delil olarak sunuldu. Takip ettiniz mi bilmiyorum. Burada özellikle Umut Altaş'ın çok önemli itirafları var. Ama tabii Umut Altaş'ın biz ısrarla Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz. Burada ABD makamlarıyla da görüştük. Orada bir iade yargılaması yapılıyor. Şu an olumlu gidiyor süreç. Umut Altaş bence olayın en önemli görgü tanığı. Özellikle çocuğun yani şüpheli şahsın yakın arkadaşı. Aynı zamanda Gülistan Doku'nun da yakın arkadaşı" diye konuştu.

Gülistan Doku soruşturması için özel bir ekip kurduklarını ifade eden Bakan Gürlek, "Özel bir ekip kurduk. Alanında uzman, hem jandarma personelimiz var hem de emniyet görevlilerimiz var. Adli tıptan da uzman arkadaşlarımız var. Elbette işte bu en son operasyonda yapılan korucular özellikle cenazenin gömüldüğü yeri bilen kişiler olarak başsavcılık bu şüpheden dolayı gözaltına aldı. Bilmiyoruz yani belki onlar itirafta bulunacaklar. Çünkü öyle bir iddia var. Cenazenin yerinin korucular tarafından gömüldüğü yer, birkaç defa yer değiştirdiği iddiası var. Soruşturma devam ediyor. Bu konuda biz de elbette eğer bir cenaze yerini varsa bunun ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Çünkü sonuçta Gülistan Doku'nun ailesinin de en azından kabrinin başına gidip bir dua etme hakkı var. İnşallah ben bunun da çözüleceğini düşünüyorum. Yani cenazenin yerinde bulunacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Gürlek, Rojin Kabaiş dosyası ile ilgili de yakın zamanda olumlu gelişmeler olacağını düşündüğünü söyledi. Savcıların kararlılıkla çalışmaları sürdürdüğünü ifade eden Gürlek, "Tabii en son DNA örnekleri alındı biliyorsunuz. Orada çok sayıda kişiden DNA örnekleri alındı. Cep telefonunun özellikle açılması için önce Çin'e göndermiştik. Çin'de çözümleme yapılamadı. Tekrar özel bir ekip kurduk. Şu an inşallah cep telefonunu açmayı düşünüyoruz. HTS, baz istasyonu çalışması yapıyoruz. Aynı şekilde az önce söylediğim gibi Tunceli'de kurduğumuz özel ekip aynı şekilde benzerinde Rojin Kabaiş soruşturması için kurduk. Başsavcılarımız, savcı arkadaşlarımız kararlı bir şekilde çalışıyor. Soruşturma devam ediyor. İnşallah yakın zamanda da olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ortada bir cinayet varsa devletin temel görevinin bu cinayeti aydınlatmak olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, "Yani zaman geçmiş olabilir elbette. Zamanında suçlar ortaya çıkarılmamış olabilir. Ama devlet mutlaka bu cinayetleri ortaya çıkarmak zorundadır" açıklamasında bulundu.

Rojin Kabaiş ve Gülistan Doku'nun gencecik, hayatının baharında insanlar olduğuna dikkat çeken Bakan Gürlek, "Elbette ailelerinin de ortada bir cinayet varsa bunun sonuçlarının, faillerini ortaya çıkarmak hakkını bilme hakkı vardır. Bu konuda biz zaten aileleriyle de görüşüyoruz. Ben Ankara'ya da çağırdım. Burada özellikle mağdur ailelerimizle de görüştüm. Bu Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Birimi özellikle önemli şeyler yapıyor. İnşallah yakın zamanda da diğer aydınlatılmamış cinayetlerin çözüldüğünü göreceksiniz" diye konuştu.

Bakan Gürlek, DNA eşleştirmesine çok önem verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Özellikle Rojin Kabaiş'te DNA eşleştirme sonuçlarını bekliyoruz. Günümüz teknolojisi kullanıp uzman ekiplerle gerekirse özel ekip kurarak yerine giderek, olay mahalline giderek delileri tekrardan toparlıyoruz. Dosyayı en ince ayrıntısına kadar okuyoruz. Yani burada bizim kurmuş olduğumuz birimdeki arkadaşların tek görevi bu cinayetlere bakmak, bu suçların ortaya çıkarılmasını sağlamak."