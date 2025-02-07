AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi'nde mevcut il başkanı Umut Güçlü, yeniden göreve seçildi.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, AK Parti delegeleri kurulan sandıklarda oylarını kullandı.
Mevcut İl Başkanı Umut Güçlü 328 oy alırken, İsmail Atik ise 228 oy aldı.
Yeniden il başkanlığına seçilen Güçlü, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Son Dakika › Politika › Umut Güçlü, AK Parti Yalova'da Yeniden Seçildi - Son Dakika
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