ÜNİAK Gençlik Zirvesi AK Parti Genel Merkezi'nde başladı - Son Dakika
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ÜNİAK Gençlik Zirvesi AK Parti Genel Merkezi'nde başladı

21.03.2022 15:12
ÜNİAK Gençlik Zirvesi AK Parti Genel Merkezi'nde başladı

ÜNİAK Gençlik Zirvesi, 81 il ve 207 üniversiteden 425 üniversite öğrencisinin katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde başladı.

ÜNİAK Gençlik Zirvesi, 81 il ve 207 üniversiteden 425 üniversite öğrencisinin katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde başladı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, kampın açılışında yaptığı konuşmada, amaçlarının gençlerin entelektüel gelişimine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

İnan, AK Parti'nin gençlik vizyonundan bahsederek, "Gençlerin fikirlerini, projelerini keşfetmek ve hayata geçirmek, temel ve kültürel değerlerine saygılı ve yenilikçi bakış açısına sahip vizyoner gençlerin gelişimine destek olmak, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda sosyal, ekonomik ve demokratik bakış açısına sahip gençlerin entelektüel gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu zirveyi düzenledik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman gençlerin yanında olduğunu ve gençlerle yol yürüdüğünü ifade eden İnan, üniversitelerin sadece bilimsel çalışmalara odaklanması gerektiğini, AK Parti iktidarlarının bunu sağlamak için sayısız adım attığını söyledi.

İnan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, 2002'den bu yana sürdürdüğü mücadeleyle gençlerin önündeki barikatları kaldırdı. Üniversite kampüslerini marjinal grupların ve terör örgütlerinin yuvası olmaktan çıkardı. Böylelikle gençlere büyük bir özgürlük alanı sağladı. Türkiye'de üniversite öğrencileri öz güvenle ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması adına büyük bir enerjiyle yoluna devam ediyor."

İlk defa gerçekleştirilen ÜNİAK Gençlik Zirvesi'nin, ÜNİAK üyesi üniversite öğrencilerine siyaset, ekonomi, uluslararası ilişkiler ve kültür sanat alanlarında katkılar sağlaması hedefleniyor.

Zirveye, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılması bekleniyor.

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Üniversite, AK Parti, Türkiye, gençlik, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika ÜNİAK Gençlik Zirvesi AK Parti Genel Merkezi'nde başladı - Son Dakika


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