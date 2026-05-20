Bakan Uraloğlu'ndan Cumhur İttifakı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Uraloğlu'ndan Cumhur İttifakı mesajı

Bakan Uraloğlu\'ndan Cumhur İttifakı mesajı
20.05.2026 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Trabzon'da yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı olarak ilk seçimde Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceklerini, Trabzon'a 260 milyar lira yatırım yapıldığını ve hızlı tren ile raylı sistem projelerinin sürdüğünü belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yapılacak olan ilk seçimde yine Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah'ın izniyle tekrar bu ülkeyi biraz daha yukarıya taşımak, biraz daha ileriye götürmek için inşallah tekrar seçeceğiz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Yomra Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, 2000'li yıllardan sonra aldığı yatırımlarla Yomra'nın merkez ilçe konumuna geldiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla birlikte öncelik sırasına göre çalışmalar yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Bizim kullandığımız kaynak sizin verdiğiniz vergilerdir. Dolayısıyla onu gerçekten doğru yere kullanmamız lazım. Doğru yatırımlar yapmamız lazım." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, bakanlık olarak Trabzon'a 260 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hizmeti ederken onu size bahşetmiş olmuyoruz. Sizin verdiğiniz yetkiyi biz hep beraber o hizmetleri yaparak görevimizi layıkıyla yapmaya gayret ediyoruz. Böyle yapmaya da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Biz yaptığımız hizmetleri eğer imkan olsa da bir oy terazisine koysak her yerde yüzde 80 oy almalıyız. Çünkü hiçbir yeri ihmal etmedik. Şimdi haritaları açsam, doğuya yaptığımız havalimanlarından bahsetsem, oraya yaptığımız bölünmüş yollardan bahsetsem bunu görürsünüz."

Yapılacak ilk seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçmek istediklerini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bıkmadan, usanmadan bir kardeşimiz dahi olsa onun gönlüne girme noktasında teşkilat olarak hep beraber gayret edeceğiz. Yapılacak olan ilk seçimde yine Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah'ın izniyle tekrar bu ülkeyi biraz daha yukarıya taşımak, biraz daha ileriye götürmek için inşallah tekrar seçeceğiz. Birlikte, istişarede bereket var. Biz bunu hep yaşadık. Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimlerde de biz bunu yaşamaya devam edeceğiz. Rabbim bizleri, hepimizi milletimize karşı, Cumhurbaşkanımıza karşı inşallah mahcup etmesin. En kıymetlisi de Rabbimize karşı mahcup etmesin."

Akçaabat'ta yapımı tamamlanan Kültür Merkezi açılışına da katılan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, merkezin 600 kişilik amfi salonuyla tiyatro, konser, kongrelere ev sahipliği yapacağını söyledi.

Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Demiryolu Projesi ile Samsun'dan Artvin'e tüm kentlerin birbirine bağlamış olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yapım çalışmalarına Kırıkkale-Çorum arasında başlamıştık. Geçtiğimiz ay içinde hattımızın devamında Çorum ile Havza arasını iki etap halinde Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin de ihalesini gerçekleştirdik. Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz Trabzon Hafif Raylı Sistem Hattı'nın Akyazı-Havalimanı arasındaki 16 kilometrelik 1. etabı için de ihale tekliflerimizi almış ve değerlendirme çalışmalarımıza başlamıştık. İnşallah 2 Haziran'da nihai teklifleri alacağımız ve yıl içerisinde de kazmayı vurarak yapım çalışmalarına başlayacağız."

Konuşmaların ardından AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları konser verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu'ndan Cumhur İttifakı mesajı - Son Dakika

Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp
Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa’ya gittiler hem de Arsenal’i şampiyon yaptılar Hem 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa'ya gittiler hem de Arsenal'i şampiyon yaptılar

22:38
İstanbul’da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
İstanbul'da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
22:14
Konyaspor’da İlhan Palut geldi, bahar geldi
Konyaspor'da İlhan Palut geldi, bahar geldi
21:31
Devlet Bahçeli’nin çağrısına destek veren Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
21:01
Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 22:57:39. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu'ndan Cumhur İttifakı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.