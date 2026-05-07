Uraloğlu: Ulaştırma Politikaları Esneklik Üzerine
07.05.2026 20:41
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım vizyonunu ITF'de açıkladı, sürdürülebilirlik ve esneklik vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden 2026 Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) kapsamında düzenlenen Bakanlar Açık Oturumu'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye, ulaştırma politikalarını yalnızca kapasite artışı üzerine değil; süreklilik, çeşitlilik ve esneklik üzerine inşa etmektedir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Almanya'nın Leipzig kentindeki temasları sürüyor. Bakan Uraloğlu, temasları çerçevesinde 2026 Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) kapsamında "İlerlemenin Temelleri: Yönetişim, Yenilik ve İş Birliği" temasıyla düzenlenen Bakanlar Açık Oturumunda konuştu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma vizyonu hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, dayanıklılığı konuşurken temel bir soruyla karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, "Ulaştırma sistemlerinin sadece kapasitesini arttırmakla mı yetineceğiz, yoksa onları her şartta çalışır, güvenilir ve sürdürülebilir hale mi getireceğiz? Son yıllarda yaşanan krizler, alternatifi olmayan her sistemin kırılgan olduğunu açıkça göstermiştir. Bu nedenle Türkiye, ulaştırma politikalarını yalnızca kapasite artışı üzerine değil; süreklilik, çeşitlilik ve esneklik üzerine inşa etmektedir" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının tek bir hattı büyütmek olmadığını aynı anda birden fazla güvenilir seçeneği mümkün kılmak olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Orta Koridor'un güçlendirilmesi, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Marmaray ile sağlanan kesintisiz demiryolu bağlantısı, Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu Projesi gibi girişimler bu yaklaşımımızın somut yansımalarıdır" dedi.

"Avrupa ve Asya kıtalarını bir kez daha bir birine bağlıyoruz"

Tüm bu yatırımları daha da güçlendirecek olan İstanbul Kuzey Demiryolu projesini de hayata geçireceklerini dile getiren Uraloğlu, "Avrupa ve Asya kıtalarını bir kez daha bir birine bağlıyoruz. Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığının doğrudan hizmetine sunulacak olan bu çift hat elektrikli demir yolu ile kıtalararası yüksek kapasiteli kesintisiz demiryolunu da tesis etmiş olacağız" açıklamasını yaptı.

Kara üzerinden yapılan taşımacılıkların çeşitliliğinin öneminin herkes tarafından kabul gördüğünü ifade eden Uraloğlu, "Elbette ki kara üzerinden yapılan taşımalar kapasite olarak deniz yolunun alternatifi olamaz. Ancak, coğrafyamızda yaşanan son gelişmeler ise bu çeşitliliğin yanında kapasiteleri de artırabildiğimiz en üst seviyelere çıkarmamız gerektiğini ortaya koymuştur" dedi.

"Yalnızca fiziksel bağlantıları değil sistemin bütününü güçlendiriyoruz"

Uraloğlu, dayanıklılığı yalnızca fiziksel altyapı üzerinden değil; süreçlerin etkinliği ve veri akışının sürekliliği üzerinden de değerlendirmek zorunda olduklarını vurguladı. Bu doğrultuda, sınır geçişleri ve lojistik süreçlerde veri paylaşımını artırmayı, işlemleri sadeleştirmeyi ve akışı hızlandırmayı hedeflediklerini söyleyen Uraloğlu, "Böylece yalnızca fiziksel bağlantıları değil, sistemin bütününü güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği, enerji güvenliği, dijital riskler ve jeopolitik gelişmeler gibi konuların ulaştırma sistemlerini doğrudan etkilediğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bu nedenle, ulaştırma yatırımlarını yalnızca sektörel değil, enerji, haberleşme ve lojistik sistemleriyle entegre, bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Uluslararası iş birliği bu sürecin temel unsurudur. Sınır ötesi koridorların etkinliği; ortak standartlar, veri paylaşımı ve güçlü koordinasyon ile mümkündür" şeklinde konuştu.

"Türkiye COP 31'e ev sahipliği yapacak"

Türkiye'nin, güçlü yönetişim, yenilikçi finansman ve çok taraflı iş birlikleri ile daha dirençli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi için çalıştığını söyleyen Uraloğlu, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) da değindi. Bakan Uraloğlu, "Bu anlayış doğrultusunda, Türkiye'nin COP 31'e ev sahipliği yapacak olması, sürdürülebilirlik ve iklim dayanıklılığı konularındaki kararlılığımızın güçlü bir göstergesidir" diye konuştu.

Uraloğlu, katılımcıları COP 31 kapsamında Türkiye'de bir araya gelmeye davet etti.

İkili görüşmeler gerçekleştirdi

Bakan Uraloğlu ayrıca ITF marjında ev sahibi ITF Genel Sekreteri Young Tae Kim, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Sayın Yasushi Kaneko, Çekya Ulaştırma Bakanı Ivan Bednarik ve Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetlerinden Sorumlu Bakan Vekili Rumaih al-Rumaih ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. - LEİPZİG

Kaynak: İHA

