Ürdün Senatosu Başkanı Al Fayez, Roma\'da TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi

Ürdün Senatosu Başkanı Al Fayez, Roma'da TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Roma'da Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ürdün Senatosu Başkanı Faisal Al Fayez ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin bilgi, TBMM Başkanlığından yapılan açıklamayla paylaşıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ürdün Senatosu Başkanı Faisal Al Fayez ile bir araya geldi.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla bulunduğu Roma'da Ürdün Senatosu Başkanı Faisal Al Fayez ile görüştü.
Kaynak: AA
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