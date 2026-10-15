Ürdün Senatosu Başkanı Al Fayez, Roma\'da TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ürdün Senatosu Başkanı Faisal Al Fayez ile bir araya geldi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla bulunduğu Roma'da Ürdün Senatosu Başkanı Faisal Al Fayez ile görüştü.