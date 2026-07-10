Uşak Belediye Başkan Vekili Terekeci Özkan basın mensupları ile bir araya geldi - Son Dakika
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Uşak Belediye Başkan Vekili Terekeci Özkan basın mensupları ile bir araya geldi

Uşak Belediye Başkan Vekili Terekeci Özkan basın mensupları ile bir araya geldi
10.07.2026 13:33  Güncelleme: 13:34
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Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, ulusal basın mensuplarıyla buluşarak belediye çalışmalarını değerlendirdi, toplu taşıma ve kültürel projeler hakkında bilgi verdi.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, kentte görev yapan ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uşak Belediyesi Atapark Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ile belediye başkan yardımcıları katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada basın mensuplarıyla görüş alışverişinde bulunulurken, kentte hayata geçirilen projeler ve belediyenin yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Toplantıda konuşan Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, "Uşak Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getiriyoruz, çok sıkı denetimlerimiz var. Vatandaşlarımızın toplu taşımayı daha konforlu ve sağlıklı şekilde kullanabilmesi bizim için çok önemli. Hatta biz geçmişte yaşanan bazı sıkıntılar üzerine özel halk otobüslerinin şoförlerine öfke kontrolü ve etkili iletişim konularında eğitimler bile sağladık. Umut ediyorum ki tüm bu sıkıntılar giderilir ve halkımızın toplu ulaşımdan kaynaklanan bir sıkıntısı kalmaz" dedi.

Kültürel ve sosyal etkinlikler konusunda yürüttükleri projeler hakkında bilgi veren Terekeci Özkan; "Kültürel etkinlikler noktasında şu ana kadarki en üst noktadayız. Halkımızın da etkinliklerimize çok ciddi bir katılım sağladığını görmek bizi çok mutlu ediyor. USMEK ile birlikte ortak yürüteceğimiz bir projenin müjdesini de çok yakında sizlere vereceğiz. Sizlerin de destekleriyle kentimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak etkinlikleri gerçekleştireceğimize gönülden inanıyorum. Ayrıca Şekerevleri bölgesine kentimizin ikinci Halk Berberini açmayı planlıyoruz, bir de aynı şekilde kadınlarımız için bir kadın kuaförü açmayı planlıyoruz" dedi.

Terekeci Özkan sözlerine şöyle devam etti; "Elimizden gelen her türlü çalışmayı kendi imkanlarımızla yapmaya devam ediyoruz ve destekler arttıkça daha büyük projelerle de Uşak halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. İsrafın her türlüsüne karşıyız, gerek festivaller olsun gerekse kullandığımız araçların benzini olsun büyük küçük demeden her konuda israfa karşı tedbirimizi alıyoruz. Personelimiz de bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Uşak Belediye Başkan Vekili Terekeci Özkan basın mensupları ile bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak Belediye Başkan Vekili Terekeci Özkan basın mensupları ile bir araya geldi - Son Dakika
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