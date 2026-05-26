Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan\'dan hayvan pazarına bayram ziyareti

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte kentte kurulan hayvan pazarını ziyaret etti. Pazar alanında esnaf ve vatandaşlarla görüşen Özkan, talepleri ve önerileri dinleyerek hayvan pazarındaki son durum hakkında bilgi aldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan satıcıları ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Vekili Özkan, belediye olarak vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Esnafın hayırlı ve bereketli satışlar yapmasını temenni eden Özkan, tüm hemşehrilerinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu. - UŞAK