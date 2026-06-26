Başkan Vekili Özkan Dokumacılar Sitesi esnafını ziyaret etti

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, beraberindeki heyetle birlikte TOKİ Dokumacılar Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, belediye başkan yardımcıları, Uşak Pamuklu Dokumacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Samancı ve TOKİ Dokumacılar Sitesi Başkanı Mustafa Kayaardı ile birlikte TOKİ Dokumacılar Sitesi esnafını ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında iş yerlerini tek tek gezen Başkan Vekili Özkan, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek görüş alışverişinde bulundu. Esnafın ekonomiye sağladığı katkının önemine dikkat çeken Özkan, tüm işletme sahiplerine hayırlı işler ve bol kazanç temennisinde bulundu. - UŞAK