Uşak Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı

Politika

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalım, yayımlamış olduğu mesajda bayramların kardeşlik iklimini, dayanışma ruhunu, birlik ve beraberliğimizi tazeleme günü olduğunu belirterek; "Her türlü dayanışma ve yüce duygunun tezahür ettiği, sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, dargınların barıştığı, kucaklaşmanın yaşandığı bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Unutmayalım ki, bayramlar kardeşlik iklimini, dayanışma ruhunu, birlik ve beraberliğimizi tazeleme günüdür. Böyle güzel günleri fırsat bilerek bu bayram coşkusunu elimizin uzandığı her yere taşımalı, sevinçlerimizi olduğu kadar, keder ve acılarımızı da paylaşmalıyız. Milli ve dini değerlerin, gelenek ve göreneklerin daha da yoğun yaşandığı bayramlar sayesinde eş, dost, akraba ve komşuların ziyaret edildiği, yetimlerin ve buruk gönüllerin iyileştirildiği, ihtiyaç sahiplerine yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği bir bayram diliyorum. Bu düşüncelerle başta hemşehrilerim olmak üzere bütün vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyor, bayramın tüm insanlığa bolluk, bereket, barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi. - UŞAK