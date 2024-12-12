Uşak Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

Uşak Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Uşak Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, merkez mahalle muhtarlarıyla Planlı çalışmalara yönelik toplantı yaptı. Güçlü iş birliği mesajı verirken, vatandaşlara daha iyi hizmet sunma hedefi vurgulandı.

12.12.2024 13:21  Güncelleme: 13:22
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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Atapark Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programa Başkan Yalım'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sevinç Yazgan ve yönetim ekibi katıldı. Merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen ekip, Uşak'ta planlanan yeni çalışmalar ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan, Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda Başkan Yalım, güçlü bir iş birliği ile kentimizi güzelleştirmeye devam edeceklerini belirtti. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Uşak Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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