Uşak Belediye Başkanı'ndan Sokak Hayvanları İçin Sahiplenme Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Uşak Belediye Başkanı'ndan Sokak Hayvanları İçin Sahiplenme Çağrısı

Uşak Belediye Başkanı\'ndan Sokak Hayvanları İçin Sahiplenme Çağrısı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ramazan ayında sokak hayvanları için sahiplenme çağrısında bulunarak, vatandaşların minik dostlara sıcak bir yuva sağlamasını istedi. Başkan, barınaklarda sağlanan hizmetler ve ücretsiz kısırlaştırma imkanlarından bahsetti.

04.03.2025 14:55  Güncelleme: 14:57
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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nde bulunan minik dostlara sıcak bir yuva arayışıyla vatandaşlara "sahiplenme" çağrısında bulundu.

Başkan Yalım sosyal medya hesabında yayınladığı videoda; "Mübarek Ramazan ayında bir iyilik daha yaparak minik dostlarımıza sıcak bir yuva sağlayabilirsiniz, onlar için sizin sevginiz çok önemli" diyerek vatandaşları sokak hayvanlarını sahiplenmeye teşvik etti. Uşak Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evinin her yıl binlerce hayvana bakım ve barınma imkanı sunduğunun altını çizen Başkan Yalım; "Geçici bakım evimizde görev yapan veteriner hekimlerimiz sokaklarımızda yaşayan sahipsiz kedi ve köpekleri misafir ederek onların sağlıklarını iyileştiriyor, kısırlaştırma işlemlerini yapıyor ve mikroçip uygulamaları gerçekleştiriyor" dedi.

Bir anlamda sokak hayvanlarına yeni bir hayat sunma misyonu üstlendiklerini ifade eden Başkan Yalım, bu sürecin en önemli kahramanlarının hayvansever vatandaşlar olduğunu belirterek; sahiplendirme sürecinin hayvanların mutlu bir yaşam sürmesi için çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ücretsiz kısırlaştırma hizmeti var

Diğer yandan belediye barınağından hayvan sahiplenen vatandaşlar için Uşak Belediyesi tarafından ücretsiz kısırlaştırma yapılacağını duyuran Başkan Yalım, "Sahiplendiğiniz hayvanın kısırlaştırma zamanı geldiğinde barınağımıza gelerek kısırlaştırma işlemini ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede can dostunuzun daha sağlıklı bir yaşam sürmesine destek olabilirsiniz" dedi.

Yaptığı çağrıyla bir canlının hayatını güzelleştirmek isteyen herkesi hayvan sahiplenmeye teşvik eden Başkan Yalım, kendilerinin de bu konuda her türlü desteği sağlamaya kararlı olduklarının altını çizdi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Özkan Yalım, Politika, Belediye, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Uşak Belediye Başkanı'ndan Sokak Hayvanları İçin Sahiplenme Çağrısı - Son Dakika

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