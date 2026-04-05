Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a Disiplin İşi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a Disiplin İşi

05.04.2026 17:45
CHP, rüşvet iddialarıyla tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Yalım'ı kesin ihraç için disiplin kuruluna sevk etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Emre, partisinin Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında değerlendirmede bulunan Emre, "CHP olarak en son yaptığımız Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, Uşak Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon, belediye başkanımızın gözaltına alınması ve gözaltına alındığı anda mahrem kalması gereken görüntülerin paylaşılmasının ardından bir disiplin işlemi başlatılması konusunda oy birliğiyle bir karar verilmişti." ifadelerini kullandı.

Emre, bu kapsamda iki parti meclis üyesinin görevlendirildiğini kaydederek, "Cezaevinde Özkan Yalım dinlendi, kendisiyle ilgili tüm tutanaklar, belgeler getirilip incelendi ve bir rapor olarak genel sekreterliğimize sunuldu. Bu rapora baktığımız zaman, Merkez Yönetim Kurulu kararında bir değişiklik olmamasına ve Özkan Yalım'ın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiş oldu. Pazartesi günü itibarıyla dosyası Yüksek Disiplin Kurulu önünde olacak." diye konuştu.

Milletvekillerinin ülkedeki tüm mahkemelere, duruşmalara giderek izleyebileceklerini ifade eden Emre, bunu kimsenin idari kararla engelleme hakkı olmadığını savundu.

Emre, bir milletvekili iddia edildiği gibi duruşma düzenini bozacak davranışta bulunduysa yapılabilecek şeyin hakkında suç duyurusunda bulunmak, fezlekeye bağlamak ve yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermek olduğunu dile getirdi. Bunun dışında bir işlem yapılamayacağını dile getiren Emre, Silivri'deki yargılamalarda 5 milletvekiline sadece o duruşmaya özgü değil, yapılan tüm yargılamalarla alakalı süreden bağımsız duruşma yasağı uygulaması diye bir durumdan bahsedildiğini öne sürdü.

Emre, özel olarak yargılama süreçlerini uzatma ve oralarda bir gerginlik yaratma düşüncelerinin olmadığını ifade etti.

Kaynak: AA

