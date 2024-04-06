Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım İftar Programında Vatandaşlarla Buluştu

Dün yapılan coşkulu törenle mazbatasını alan ve Uşak Belediye Başkanlığı görevine başlayan Özkan Yalım, bu akşam düzenlediği ilk iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.
İftar Programına Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra, CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Belediye Meclis Üyeleri katılım sağladı. İftar programında vatandaşların Kadir gecesini de kutlayan Başkan Yalım, herkesle selamlaşarak girdikleri bu yolda gördükleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkürlerini iletti. Bundan böyle belediye hizmetlerinin kent genelinde herkese eşit şekilde ulaşacağının altını çizen Yalım; kentin vizyonunu artıracak güzel projelerle Uşak halkına hizmet edeceklerini ifade etti. Halkçı belediye anlayışıyla çalışacaklarını vurgulayan Başkan Yalım, mübarek Ramazan ayı vesilesiyle halkın her kesimiyle kucaklaşmaktan ve tüm gönüllere temas etmekten mutluluk duyduklarını kaydetti. - UŞAK
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Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Kadir Gecesi'nde ilçede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu iftar yemeğinde Başkan Mehmet Bayram vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet etti. Yeni seçilen başkan Mehmet Bayram'a hayırlı olsun temennilerinde bulunuldu.
Seydiler Belediye Başkanı Adem Tokdemir, mazbatasını alarak göreve başladı. AK Parti'nin adayı olarak yeniden seçilen Tokdemir'e mazbata programında, AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Metin Balaban ve ilçe teşkilat yöneticileri eşlik etti. Tokdemir, seçimlerde destek olanlara teşekkür etti ve Balaban tarafından tebrik edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki 26 CHP'li ilçe belediye başkanı ile birlikte Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Ziyaret esnasında güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile kısa süreli bir kriz yaşandı. İmamoğlu, konuşma için izin alınması gerektiği yönündeki uyarıların ardından yürüyüşüne devam etti.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'ı ziyaret etti. Yurdunuseven ziyarette, İscehisar ve Seydiler Belediyelerinin güzel hizmetler almaya devam edeceğini söyledi. Başkan Seyhan Kılınçarslan da Yurdunuseven'e ziyareti ve destekleri için teşekkür etti. Yurdunuseven'e AK Parti İlçe Başkanı Metin Balaban, İl Genel Meclis üyesi Naci Mermer ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.
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