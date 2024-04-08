Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Vali Turan Ergün\'ü ziyaret etti

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Vali Turan Ergün'ü makamında ziyaret etti.
Mazbatasını aldıktan sonra görevine başlayan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Belediye Meclis Üyeleri ile Uşak Valisi Turan Ergün'ü makanında ziyaret etti. Başkan Yalım sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, "Şehrimizin huzuru ve refahı için her daim iş birliği içerisinde, ortak akıl doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştireceğimizi belirtiyor, Sayın Valimize nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - UŞAK
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, halk lokantaları, toplu taşıma saatleri, su sayaçları ve kentsel dönüşüm gibi başlıklarda projeleri hayata geçireceklerini duyurdu. Ünlüce, İstanbul'daki kent lokantalarının benzerini Eskişehir'de açacaklarını ve su sayaçlarının yenileneceğini belirtti. Ayrıca tramvay ve otobüs sefer saatlerinin de yenileneceğini ve kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ni kazanan Süleyman Acar, düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Acar, Kızılcahamam'ın altın çağının başlayacağını belirtti.
Yunusemre Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda birçok konu görüşüldü ve yeni meclis üyeleri belirlendi.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün 86 yaşında hayatını kaybeden annesi Selfiraz Büyükgöz, Darıca ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Nenehatun Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Büyükgöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, olağanüstü seçimli kurultayda aday olmayacağını ilan etti. 27 Nisan'da düzenlenecek kurultayda ise gözler adaylara çevrildi. İYİ Parti teşkilatının ise, partiden olaylı bir şekilde ayrılan Yavuz Ağıralioğlu'nu ikna etmek için çalışmalara başladığı öne sürüldü. Adaylık düşünen bazı isimlerin, Ağıralioğlu'nu arayıp "Beraber olalım" dedikleri öğrenildi.
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