Uşak Belediye Başkanı: Rant değil, hizmet için çalışıyoruz - Son Dakika
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Politika

Uşak Belediye Başkanı: Rant değil, hizmet için çalışıyoruz

Uşak Belediye Başkanı: Rant değil, hizmet için çalışıyoruz

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in iddialarına yanıt vererek, hizmet odaklı çalıştıklarını belirtti. Yalım, Güneş'in konulara hakim olmadığını savundu ve kamu yararını düşünerek yapılan yardımların rant amacı taşımadığını vurguladı.

05.07.2024 09:26  Güncelleme: 09:27
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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in iddialara; "Rant değil, hizmet için çalışıyoruz" diyerek yanıt verdi.

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Yalım, milletvekili İsmail Güneş'in konulara hakim olmadığı savundu. Güneş'in 3 dönemdir milletvekilliği yaptığını ve kendi bütçesinden köyüne bir düğün salonu dahi yaptırmadığının altını çizen Yalım, "İsmail Güneş, asıl bahsetmesi gereken konulardan sapıp konuyu başka noktalara çekmeye çalışıyor. Ancak maalesef bilgisi olmayan konulardan bahsediyor ve halkımızı yanıltıyor. Ben Uşak Belediyesi'ne geçmiş dönemde yardım ettim, ancak bu yardımı şahsıma yönelik bir rant için yapmadım, tıpkı daha öncesinde Uşak Emniyeti'ne ve Sivaslı Belediyesi'ne yaptığım yardımlar gibi kamu yararını düşünerek, vatandaşlarımıza faydası dokunacağını düşünerek yaptım" dedi.

"Kamu yararı var"

Halkın yanlış ifadelerle yanıltıldığını söyleyen Başkan Yalım; "Vekil dersini hiç çalışmıyor. Benim sahip olduğum arsa zaten ticari alandı. Hatta Uşak Belediyesi benim arazim dahil olmak üzere hastaneye kadar olan tüm alanı zaten turizm alanı olarak ilan etmişti. Burada sanki benim şahsi bir rant amacıyla ödeme yaptığım algısı oluşturmak Vekile hiç yakışmıyor. Vatandaşlarımız çok iyi bilir ki ben kazandığımı halkımız için harcamayı seven biriyim. Asparagas haberlerle bu gerçeği değiştiremeyecekler. Kendi ceplerinden bir kuruşu bile halk için harcamayan kişiler bana iftira atarak bir yere gelemez" diye konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA

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