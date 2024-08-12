Uşak Belediye Başkanı Şoförler ve Otomobilciler Esnafıyla İstişare Toplantısı Yaptı

Politika

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, saha ziyaretlerine devam ediyor. Sık sık vatandaşları dinleyen Başkan Yalım, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan Yalım'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Korkmaz'da katıldı. Başkan Yalım, kendisine iletilen sorun ve talepleri dinleyerek, karşılıklı bilgi alışverişi gerçekleşti.

Öte yandan Başkan Yalım, ilgi ve alakaları için üyelere teşekkürlerini iletti. - UŞAK