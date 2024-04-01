Uşak\'ta CHP 6, AK Parti 3 ve Bağımsız 2 seçim merkezinde önde

Yerel Seçim Sonuçları: 6 Büyükşehir Belediye Başkanlığı El Değiştirdi

Türkiye'de yapılan yerel seçimler sonucunda, bir önceki seçime göre 6 büyükşehir belediye başkanlığı el değiştirdi. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3 ve Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir belediye başkanlığı kazandı. CHP'nin büyükşehir belediye başkanlığı sayısı 14'e çıkarken, AK Parti'nin sayısı 12 oldu. Yeniden Refah Partisi ise Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandı.