Uşak'ta Orman Yangınlarıyla Mücadele Töreni - Son Dakika
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Uşak'ta Orman Yangınlarıyla Mücadele Töreni

Uşak\'ta Orman Yangınlarıyla Mücadele Töreni
06.07.2026 19:14
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Bakan Yumaklı, yangın öncesi müdahaleye dikkat çekti, köylüyü güçlendirmenin önemini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Uğraşmak, müdahale etmek, kabiliyetiniz, kapasiteniz, personel gücünüz, hava gücünüz, kara gücünüz elbette bunlar olacak ama en maliyetsiz yangın aslında çıkmamış olan yangın. Dolayısıyla biz bütün gücümüzü buraya verelim. Bütün vatandaşlarımız hep bir arada, hep birlikte omuz omuza verelim." dedi.

Yumaklı, kent merkezindeki Kalfa Orman Deposu'nda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen "Orman Köylerine Su Tankeri ve Traktör Dağıtımı Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Yumaklı, Uşak'ın orman varlığıyla dikkati çeken şehirlerden biri olduğunu, bunun da korunması gerektiğini söyledi.

Bakanlık olarak ülkenin her tarafında "yeşil vatan"ı korumak ve geliştirmek, orman köylüsünü desteklemek için çalıştıklarını ifade eden Yumaklı, Uşak'ta 2003'ten bu yana 102 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturduklarını, 4 bin aileye 580 milyon liralık ORKÖY desteği sağladıklarını kaydetti.

Ormanı korumanın yolunun köylüyü güçlendirmekten geçtiğini aktaran Yumaklı, şöyle devam etti:

"Çünkü orman köylümüz eğer kalkınırsa ormanlarımız daha güçlü korunur. Bu sadece şu anda söylenmiş bir söz değil. Bizim istatistiklerimize de yansıyan bir husus. Dolayısıyla köylerimiz, köylülerimiz üretirse ülkemizin de güçleneceği ve 'yeşil vatan'ımızın da daha dikkatle korunacağı aşikardır. Emeğin olduğu yerde bereket var. Dolayısıyla biz de bu bereketi oluşturmaya gayret eden bir bakanlığız. Ülkemiz genelinde 23 yılda 300 bin haneye 47,2 milyar liralık ORKÖY desteği sağlanmış oldu. Bu devletimizin orman köylüsüne vermiş olduğu değerin en somut göstergesi. Sadece konuşmuyoruz, yapıyoruz."

Yangınla mücadelede zamanın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen birkaç dakika hektarlarca alanın yanmasına engel olabilecek bir süreyi ifade ediyor. Bu yüzden ilk müdahale kapasitemizi günden güne geliştirmeye devam ediyoruz. Çünkü iklim değişikliğinin bu hızına yetişmeye gayret ediyoruz. Bugün beş köyümüze daha yangınlara daha hızlı ve etkili ilk müdahaleyi sağlamak amacıyla 3 ton kapasiteli su tankerlerini teslim edeceğiz. Bunu bütün Türkiye'de yapıyoruz. Yani sadece Uşak'ta değil. Bu tankerler yangın anında köylülerimize müdahale için çok önemli bir imkan sağlıyor. İlk müdahale gücü için de önemli. Çok basit gibi görünebilir ama bizim hava ve kara gücümüzün oraya ve olaya müdahale edene kadar yangının büyümesini engellemede önemli bir görev edinmiş oluyor."

Orman yangınları noktasında riskli bir döneme girildiğine işaret eden Yumaklı, bunun için birçok planlamayı yaptıklarını ve orman köylerinde yaşayanların da bu noktada işbirliğinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yeşil vatan hepimizin ortak emaneti. Hep şunu söylüyoruz. Biz onu gelecek nesillerden emanet aldık. Onlara da bu emaneti olması gerektiği gibi iletmek durumundayız. Bu vesileyle Uşak'tan bütün vatandaşlarımıza riskli dönemin geldiğini ve 15 Ekim 2026 tarihine kadar teyakkuz halinde olacağımızı hatırlatıyor, özellikle açık alanda ateş yakılmamasını ya da herhangi bir ateş oluşturacak faaliyetlerde bulunulmamasını özellikle istirham ediyorum."

Balıkesir'de dün orman yangınlarından birinin arıcılardan kaynaklı çıktığının tespit edildiğini söyleyen Yumaklı, "Uğraşmak, müdahale etmek, kabiliyetiniz, kapasiteniz, personel gücünüz, hava gücünüz, kara gücünüz elbette bunlar olacak ama en maliyetsiz yangın aslında çıkmamış olan yangın. Dolayısıyla biz bütün gücümüzü buraya verelim. Bütün vatandaşlarımız hep bir arada, hep birlikte omuz omuza verelim. Ülkemizi artık bundan sonra daha riskli iklim değişikliğinin getirdiği dönemlere hazır hale getirelim diyorum." diye konuştu.

Uşak Valisi Serdar Kartal da Bakan Yumaklı'ya kente verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Programda, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yangınların önlenmesine katkı sağlayan köylerin muhtarlarına yeşil bayrak ve sertifikaları, eğitimlerini tamamlayan Uşak Üniversitesi Orman Topluluğu öğrencilerine de orman yangın gönüllüsü sertifikaları verildi.

ORKÖY hibe desteklerinden faydalanarak traktör almaya hak kazanan vatandaşlara traktörleri, bazı köylere ise orman yangınlarına ilk müdahalenin yapılması amacıyla 3 tonluk su tankerleri teslim edildi.

Ayrıca programda, 2024 yılında Köprübaşı köyü yakınlarında çıkan orman yangınında, ekiplere yardım ettiği sırada traktörü yanan Adem Filiz'e de traktör verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Uşak'ta Orman Yangınlarıyla Mücadele Töreni - Son Dakika

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