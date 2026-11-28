Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde verilen, ancak aradan 1 yılı aşkın süre geçmesine rağmen yerine getirilmediğini belirttiği vaatlerin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından yeniden seçim meydanlarına taşınmasına tepki göstererek, "Ortada duran tek şey yüzde 100 başarısızlıktır. Yüzde 100 yalandır" dedi.

KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde verdiği sözleri ve CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli'nin seçim kampanyasındaki açıklamalarını eleştirdi. Erhürman'ın seçim öncesinde "karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık sorununu" çözeceği ve iş insanlarının tutuklanmasına ilişkin sorunu sona erdireceği yönünde iki vaatte bulunduğunu hatırlatan Üstel, "Halkımız da bu iki vaade inanarak, güvenerek oy vermiş ve Sayın Erhürman bu iki vaatle seçilmişti. Aradan 1 yılı aşkın süre geçti. Bu iki konuda ne somut bir adım gördük ne de herhangi bir netice alındı. Meydanlarda verilen sözler şimdi ortada kaldı" ifadelerini kullandı.

"Kaybedeceğini anlayan CTP, bu iki eski yalana yeniden sarıldı"

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli'nin aynı vaatleri yeniden gündeme taşımasını eleştiren Üstel, "Şimdi kaybedeceğini anlayan CTP, bu iki eski yalana yeniden sarıldı. Sayın Sıla Usar İncirli, bu iki konuyu meydanlarda sanki ortada kazanılmış zaferler varmış gibi anlatmaya başladı. Aynı yalana o da sarıldı. Siz, aynı vaatleri 1 yılı aşkın süre sonra yeniden tekrarlamayı bırakın, ne yaptınız, ne başardınız, halka onu anlatın. Ortada duran tek şey yüzde 100 başarısızlıktır. Yüzde 100 yalandır" dedi.

"Sözümü yerine getirmezsem görevimi bırakacağım"

Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin taahhüdünü yineleyen Üstel, söz konusu düzenlemenin yeni yasama döneminde Cumhuriyet Meclisi'nin ilk gündem maddesi olacağını belirterek, "Bu yasayı derhal çıkaracağım. Sözümü yerine getirmezsem görevimi bırakacağım" dedi. CTP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Üstel, "Peki siz, 1 yıl önce meydanlarda verdiğiniz sözlerin hiçbirini yerine getiremediniz. Neden gereğini yapmıyorsunuz? Halkımız kararını sandıkta verecek. Ben inanıyorum ki halkımız, tutulmayan bu sözlerin karşılığında CTP'ye sandıkta en ağır hesabı soracaktır" ifadelerini kullandı.