Uyuşmazlık Mahkemesi Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Mahkemenin 81'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle üye ve raportörlerin katılımıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Uyuşmazlık Mahkemesinin 81'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla üye, raportör ve personelin katılımıyla Anıtkabir'i ziyareti etti. Programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Güleç, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri imzaladı.

Başkan Güleç Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

"Kuruluşunun 81'inci yıldönümünde, Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkan, Başkan Vekili, Üye, Savcı ve Hakim Raportörleri olarak manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyetimizin yüksek yargı kurumlarından biri olan Mahkememiz, hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi, adaletin etkin şekilde sağlanması amacıyla görevini kararlılıkla sürdürmektedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, emanet ettiğiniz ilke ve değerlerden aldığımız ilhamla; hukukun üstünlüğünü korumak, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olmak ve adaletin tecellisine katkı sunmak için aynı azim ve sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz. Uyuşmazlık Mahkemesinin 81 yıllık birikim ve tecrübesiyle, ülkemize ve milletimize hizmet etme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyor; manevi huzurunuzda saygı, minnet ve şükranla eğiliyoruz." - ANKARA