Uyuşturucu ile Mücadelede Yeni Adımlar - Son Dakika
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Uyuşturucu ile Mücadelede Yeni Adımlar

Uyuşturucu ile Mücadelede Yeni Adımlar
16.06.2026 20:06
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Adalet Bakanı Gürlek, gençleri uyuşturucudan koruma ve cezaevlerinde rehabilitasyon çalışmalarını vurguladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılık ile Mücadele ve Eğitim Derneği (HAKMED) temsilcilerini kabul etti.

Bakan Gürlek, HAKMED temsilcileri ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Gürlek burada yaptığı konuşmada, gençlerin uyuşturucu maddeden arındırılması gerektiğinin belirterek, "Biz bu konuda çok hassas davranıyoruz. Ama tabii bağımlılıkla mücadele suç işlendikten sonra olduğu kadar bir de suç işlenmeden önceki kısmı var. Burada toplum önemli, hassas. Özellikle gençleri uyuşturucu maddeden arındırmamız lazım, uzak tutmamız lazım" dedi.

'KURUMLAR KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞIYOR'

Bakan Gürlek, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca Adalet Bakanlığı'nın sorumluluğunda olmadığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Bakanlığı'nın da sürecin önemli paydaşları olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bu alanda çalışmalar yürüten bir birimin bulunduğunu hatırlatan Gürlek, kurumların koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.

'UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNDE ARINMALI'

Bakan Gürlek, cezaevlerinde uyuşturucu ile mücadelede yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Bakan Gürlek, "Özellikle biz cezaevindeyken uyuşturucudan arındırılmasını istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Sonuçta cezaevinden çıkıyor, tekrar uyuşturucuya bulaşıyor. Bu olmaz. Biz bu konuda iki tane örnek cezaevi kurduk. Bunlar infazlara son 6 ay kala, uyuşturucuyu bırakmış bir şekilde dışarı çıkmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

'UYUŞTURUCUYA ERİŞİMİ ZORLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Gürlek, uyuşturucu madde ile dışarıda da mücadele etmek gerektiğini vurguladı. Özellikle bu konuda ailelerin yükünün çok ağır olduğuna dikkat çeken Bakan Gürlek, "Gerçekten toplumda şu an en büyük sorun gençlerin uyuşturucuya bulaşması. Yani maalesef sosyal çevreden bulaşıyor, arkadaş çevresinden bulaşıyor. Ama biz elimizden geldiği kadar uyuşturucuya erişimi zorlaştırmaya çalışıyoruz. Burada sürekli olarak operasyonlar yapıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul'da kullanıcılara yaptık, torbacılara yaptık, ana dağıtıcılara yaptık" dedi.

Bakan Gürlek, yapılan operasyonlarla uyuşturucu ticaretinin üst kademesindeki isimlerin yakalanarak adalete teslim edildiğini belirtti.

'UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE ISLAH ÇALIŞMALARI DA ÖNEMLİ'

Uyuşturucu ile mücadelede ıslah aşamasının da önemini hatırlatan Bakan Gürlek, "Bu bir silsile içerisinde işliyor. Ama sadece uyuşturucuyla mücadele demek bunlara operasyon yapmak değil. Aynı zamanda bunların tekrardan şahısların topluma kazandırılması demek. Yani ıslah aşaması demek" diye konuştu.

Bakan Gürlek, ceza infaz kurumlarında uyuşturucuyla mücadele ve hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Özellikle ıslah ve rehabilitasyon sürecinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Bakan Gürlek, "Bu konuda da elimizden geldiğince çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Akın Gürlek, Politika, Gürlek, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika Uyuşturucu ile Mücadelede Yeni Adımlar - Son Dakika

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