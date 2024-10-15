Uzun'dan Bakan'a Oligark Sorusu

Politika

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, özel şirket yöneticilerine polis koruması tahsis edilip edilmediği sorusunu yöneltti.

Uzun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, devlet eliyle zengin edilip devletin gücünü arkasına alan zengin zümreye "oligark" adı verildiğini belirtti.

Oligarkların sadece Rusya ve Ukrayna'da olmadığını ifade eden Uzun, "Bizim ülkemizde özellikle başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerimiz Türk oligarklarla dolu. Türkiye'nin şehirleri hem devlet kesesinden zengin edilmiş hem de devletin gücünü arkasına alarak bizzat devletin polisiyle korunan özel şirket sahipleri ve yöneticilerle dolu." dedi.

DP'li Uzun, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya, özel şirket sahiplerine yakın koruma tahsis edilip edilmediğini yazılı önergeyle sorduğunu ve bu konunun takipçisi olacağını söyledi.