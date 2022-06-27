Vali Atik, Bangladeş Büyükelçisini ağırladı - Son Dakika
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Vali Atik, Bangladeş Büyükelçisini ağırladı

27.06.2022 14:51
Vali Atik, Bangladeş Büyükelçisini ağırladı

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile bir araya geldi.

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile bir araya geldi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye gelen Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti. Büyükelçi Mosud Mannan, ziyaretin anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Denizli'nin sosyal ve kültürel yapısı hakkında Vali Ali Fuat Atik'ten bilgi aldı. Vali Atik, Manban'a Denizli'ye gelişinin anısına horoz temalı tablo takdim ederek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Bangladeş, Denizli, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Atik, Bangladeş Büyükelçisini ağırladı - Son Dakika

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