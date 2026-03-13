Vali Aydoğdu\'dan Büyük Aile İftarı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Büyük Aile İftarı" programında gençler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

13 Şubat Şehir Stadyumu altında bulunan Terzibaba Sofrasında düzenlenen iftar programında Vali Aydoğdu, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte gençler ve vatandaşlarla aynı sofrada iftar yaptı.

Programda konuşan Aydoğdu, programın gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan TÜGVA Bölge Sorumlusu Ali Yıldız, TÜGVA Erzincan İl Temsilcisi Ali Ersu ve organizasyonda emeği bulunan herkese teşekkür etti. - ERZİNCAN