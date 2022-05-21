Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesindeki mesaisine başladı - Son Dakika
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Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesindeki mesaisine başladı

21.05.2022 19:11
Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesindeki mesaisine başladı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, belediye bürokratları ve personellerle tanıştı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, belediye bürokratları ve personellerle tanıştı.

Cumhurbaşkanlığının 11 Mayıs 2022 tarihli 2022/209 sayılı kararı ile Van'a atanan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, büyükşehir belediyesi önünde Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Sekreter Yardımcıları Nihat Arpa, Ali Özvan ve Esiner Çetin ile daire başkanları tarafından karşılandı. Van Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzalayarak buradaki görevine başlayan Vali Dr. Ozan Balcı, daha sonra tüm birimlerin odalarını tek tek gezerek, personelle bir bir tanıştı.

Belediye personeline birimlerinde yaptıkları işlerle ilgili bilgi alan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, burada çalışan personele işlerinde başarılar diledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünde çalışan engelli personel Songül Işık Öner ve Nuri Öner ile sohbet ederek yakından ilgilenen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, ayrıca ana bina temizliğinde görevli olan personelle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında yürütülen işlerle ilgili de Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel'den bilgi alan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, daha sonra belediyedeki makamına geçerek hizmetlerle ilgili detaylı brifing aldı. - VAN

Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesindeki mesaisine başladı
Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesindeki mesaisine başladı
Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesindeki mesaisine başladı
Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesindeki mesaisine başladı
Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesindeki mesaisine başladı
Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesindeki mesaisine başladı
Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesindeki mesaisine başladı
Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesindeki mesaisine başladı
Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesindeki mesaisine başladı
Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesindeki mesaisine başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesindeki mesaisine başladı - Son Dakika


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