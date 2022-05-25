Vali Balcı: "Gazeteciler bizler için ekip paydaşıdır" - Son Dakika
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Vali Balcı: "Gazeteciler bizler için ekip paydaşıdır"

25.05.2022 16:18
Vali Balcı: "Gazeteciler bizler için ekip paydaşıdır"

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, Van Valisi Dr. Ozan Balcı'yı makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, Van Valisi Dr. Ozan Balcı'yı makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Van'a atanan Vali Ozan Balcı'ya ziyaretler sürüyor. Bu çerçevede Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri de Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyarette; VGC Başkanı Fatih Sevinç, yönetim kurulu üyeleri Haşim Talay, Şükrü Akyüz, A. Baki Karaca, Ali İhsan Öztürk, Bişar Ulutaş ve Cemal Aşan hazır bulundu.

Vali Balcı, gazetecileri önemsediğini belirterek, "Gazeteciler bizler için ekip paydaşıdır. Amacımız bu şehre birlikte değer katmaktır. Gazetecilerin bir haberi yazarken, kendi ilkelerine sahip olması, bizim de en önemli arzumuzdur. Umarım bu kentin gelişmesi için gayretlerimiz olur ve sizler de bunu kamuoyuna doğru şekilde lanse edersiniz. Bu şehirde yapacağımız çalıştay ve benzeri etkinliklerde basını da bir aktör olarak yanımızda görmek ve onların da fikirlerinden faydalanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

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Kaynak: İHA

Balcı, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Balcı: 'Gazeteciler bizler için ekip paydaşıdır' - Son Dakika


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