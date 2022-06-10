Vali Canalp, güvenlik korucularıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Canalp, güvenlik korucularıyla bir araya geldi

10.06.2022 11:37
Vali Canalp, güvenlik korucularıyla bir araya geldi

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason Yücabağ Güvenlik Korucuları, dernek başkanı ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason Yücabağ Güvenlik Korucuları, dernek başkanı ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Valilik makamında Sason Yücebağ Güvenlik korucuları Derneği Başkanı Yunus Bozkurt ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Vali Canalp, güvenlik korucularının ülke sınırları dahilinde jandarma bünyesinde kendilerine verilen her türlü görevi layıkıyla yerine getirdiklerini ve özelikle kırsalda jandarmanın en büyü yardımcıları olduklarını ifade etti.

Vali Ekrem Canalp'ın kendilerini ilgiyle, güler yüzle karşılamasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten dernek başkanı Bozkurt, "Valimiz ilimize atandığı ilk günden bu yana diğer alanlarda olduğu gibi güvenlik korucularının talepleri ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda her zaman yardımlarını gördük. Bu durum bizleri terörle olan kararlı mücadelemizde daha da cesaretlendirerek devletimizin desteğini göstermektedir. Bizlere verdiği desteklerden dolayı valimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BATMAN

Vali Canalp, güvenlik korucularıyla bir araya geldi
Vali Canalp, güvenlik korucularıyla bir araya geldi
Vali Canalp, güvenlik korucularıyla bir araya geldi

YORUMLAR
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Kaymakam Mete, güvenlik korucularının taleplerini dinledi Kaymakam Mete, güvenlik korucularının taleplerini dinledi
Kaynak: İHA

Ekrem Canalp, Yücebağ, Bozkurt, Batman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Canalp, güvenlik korucularıyla bir araya geldi - Son Dakika

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