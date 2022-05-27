Vali Canalp, Yücebağ kırsalında vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Canalp, Yücebağ kırsalında vatandaşlarla bir araya geldi

27.05.2022 13:01
Vali Canalp, Yücebağ kırsalında vatandaşlarla bir araya geldi

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde çeşitli incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde çeşitli incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Sason ilçesine Bağlı Yücabağ beldesinde Sason Kaymakam Murat Mete, Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, Yücebağ Belde Belediye Başkanı Abdullah Bil ve çok sayıda muhtar ile vatandaş tarafından karşılanan Vali Canalp, ilk olarak belediye binasında başkan Abdullah Bil'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Yücebağ Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Canalp, görevli askerlerle bir süre sohbet ederek yürütülen güvenlik görevleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Canalp, beldeye bağlı Koçkaya köyünde yaptığı incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı. - BATMAN

Vali Canalp, Yücebağ kırsalında vatandaşlarla bir araya geldi
Vali Canalp, Yücebağ kırsalında vatandaşlarla bir araya geldi
Vali Canalp, Yücebağ kırsalında vatandaşlarla bir araya geldi
Vali Canalp, Yücebağ kırsalında vatandaşlarla bir araya geldi
Vali Canalp, Yücebağ kırsalında vatandaşlarla bir araya geldi
Vali Canalp, Yücebağ kırsalında vatandaşlarla bir araya geldi
Vali Canalp, Yücebağ kırsalında vatandaşlarla bir araya geldi

YORUMLAR
500
Batman ve Mardin'de '27 Mayıs darbesi' kınandı Batman ve Mardin'de '27 Mayıs darbesi' kınandı Batman'da ayağını yılan sokan kadın hastaneye kaldırıldı Batman'da ayağını yılan sokan kadın hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İHA

Ekrem Canalp, Mehmet Şafi, Yücebağ, Batman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Canalp, Yücebağ kırsalında vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:27:09. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Canalp, Yücebağ kırsalında vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement