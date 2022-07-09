Vali Cenalp, elinde dondurma kutusuyla sokakta çocukların bayramını kutladı - Son Dakika
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Vali Cenalp, elinde dondurma kutusuyla sokakta çocukların bayramını kutladı

09.07.2022 11:00
Vali Cenalp, elinde dondurma kutusuyla sokakta çocukların bayramını kutladı

Batman Valisi Ekrem Cenalp, eşi ile birlikte eline aldığı dondurma kutusuyla sokakta çocukların kurban bayramını kutladı.

Batman Valisi Ekrem Cenalp, eşi ile birlikte eline aldığı dondurma kutusuyla sokakta çocukların kurban bayramını kutladı.

Kurban bayramını ilk olarak sabahın erken saatlerinde temizlik yapan görevliler ile bir araya gelerek kutlamaya başlayan Batman Valisi Ekrem Canalp, daha sonra evinin bulunduğu sokakta eşi Ayten Canalp ile birlikte ellerine aldıkları dondurma kutularıyla birlikte karşılaştıkları çocuklarla kısa sohbetlerde bulundu. Çocukların bayramlarını kutlayan Cenalp çifti, çocuklara bayram harçlığıyla birlikte dondurma verdi. - BATMAN

YORUMLAR
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Batman'da Kurban Bayramı namazı kılındı Batman'da Kurban Bayramı namazı kılındı Batman'da kurban kesim yerleri belirlendi Batman'da kurban kesim yerleri belirlendi
Kaynak: İHA

Ekrem Canalp, Kurban, Batman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Cenalp, elinde dondurma kutusuyla sokakta çocukların bayramını kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Cenalp, elinde dondurma kutusuyla sokakta çocukların bayramını kutladı - Son Dakika
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