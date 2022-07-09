Kurban bayramını ilk olarak sabahın erken saatlerinde temizlik yapan görevliler ile bir araya gelerek kutlamaya başlayan Batman Valisi Ekrem Canalp , daha sonra evinin bulunduğu sokakta eşi Ayten Canalp ile birlikte ellerine aldıkları dondurma kutularıyla birlikte karşılaştıkları çocuklarla kısa sohbetlerde bulundu. Çocukların bayramlarını kutlayan Cenalp çifti, çocuklara bayram harçlığıyla birlikte dondurma verdi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Ekrem Canalp, Kurban, Batman, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Vali Cenalp, elinde dondurma kutusuyla sokakta çocukların bayramını kutladı - Son Dakika

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