Vali Doruk: "Kurban Bayramının mutluluğunu yaşıyoruz"

Politika

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Milletimizin en temel değerlerinden olan sevgi, saygı ve kardeşlik duygularıyla, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Sultan II. Bayezid Camiinde kılınan bayram namazının ardından yaptığı açıklamada bu özel günde büyükleri, öksüz ve yetimleri ve tüm ihtiyaç sahiplerini hatırlamanın bayramın manevi atmosferini daha da zenginleştireceğini belirten Vali Doruk, "Toplumsal yaşamda önemli yeri bulunan bayramların insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, mutlulukların paylaşıldığı, sevgi ve saygının arttığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, herkesin birbirine hoşgörü ile baktığı, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerimizdir" diye konuştu.

Vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirebilmeleri için güvenlik güçleri ile ilgili kurumların insan ve çevre sağlığının korunması, kurbanlık satışı ve kesimlerinin sağlıklı ve hijyenik şartlarda yapılması için gerekli tedbirleri aldıklarına değinen Doruk, "Başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ile fedakar gazilerimizin olmak üzere, değerli Amasyalı hemşehrilerimin ve aziz milletimizin Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın Amasya'mıza, ülkemize ve İslam Alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA