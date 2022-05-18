Vali Gökmen Çiçek'ten Sandıklı'ya veda ziyareti - Son Dakika
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Vali Gökmen Çiçek'ten Sandıklı'ya veda ziyareti

18.05.2022 11:55
Vali Gökmen Çiçek'ten Sandıklı'ya veda ziyareti

Afyonkarahisar Valiliğinden, Kayseri Valiliğine atanan Gökmen Çiçek, Sandıklı'ya veda ziyareti gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Valiliğinden, Kayseri Valiliğine atanan Gökmen Çiçek, Sandıklı'ya veda ziyareti gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'ın batı bölgesinde yer alan ilçelerin kaymakam ve belediye başkanlarının da katıldığı programda Hüdai Kaplıcalarında bir araya gelen Gökmen Çiçek, katılımcılarla vedalaştı.Kaymakam Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı Vali Çiçek'e teşekkür ederek hediye taktim etti.

Kaplıca meydanında toplu fotoğraf çekimi ile veda programı sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Gökmen Çiçek'ten Sandıklı'ya veda ziyareti
Vali Gökmen Çiçek'ten Sandıklı'ya veda ziyareti
Vali Gökmen Çiçek'ten Sandıklı'ya veda ziyareti

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Kaynak: İHA

Gökmen Çiçek, Karahisar, Kayseri, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Gökmen Çiçek'ten Sandıklı'ya veda ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Gökmen Çiçek'ten Sandıklı'ya veda ziyareti - Son Dakika
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