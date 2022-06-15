Vali Gürel başkanlığındaki Halk Günü Toplantıları devam ediyor - Son Dakika
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Vali Gürel başkanlığındaki Halk Günü Toplantıları devam ediyor

15.06.2022 14:49
Vali Gürel başkanlığındaki Halk Günü Toplantıları devam ediyor

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri Halk Günü Toplantıları Vali Fuat Gürel başkanlığında devam ediyor.

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri Halk Günü Toplantıları Vali Fuat Gürel başkanlığında devam ediyor.

Görüşmelere katılan vatandaşlar ile tek tek görüşerek kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar veren Vali Fuat Gürel, "Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her türlü sorunlarınızda kapımız sizlere her zaman açık "diye konuştu.

Her hafta düzenli olarak yapılan "Halk Günü" toplantısına iştirak etmek isteyen vatandaşların Çarşamba günleri saat 09.00'da Valilik Toplantı Salonu'nda hazır bulunmaları gerektiği belirtildi. - KARABÜK

Vali Gürel başkanlığındaki Halk Günü Toplantıları devam ediyor
Vali Gürel başkanlığındaki Halk Günü Toplantıları devam ediyor

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Gürel başkanlığındaki Halk Günü Toplantıları devam ediyor - Son Dakika

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