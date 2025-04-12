Vali Karakaya, Güroymak Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis'in Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek vatan nöbeti tutan kahraman Mehmetçiklerle bir araya geldi.

Vali Ahmet Karakaya'yı Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve görev başındaki jandarmalar karşıladı. Mehmetçikler ile sohbet eden Vali Karakaya, güvenlik ve asayişin sağlanmasında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Mevla'm sizleri kazadan beladan korusun. Allah ayağınıza taş değdirmesin" temennisinde bulundu.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Hakim Fatih Sami Aydoğan ve Müftü Rıdvan Çelik de yer aldı. - BİTLİS