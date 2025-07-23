Vali Koç\'tan Patnos ve Dedeli\'ye ziyaret

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Patnos ilçesinde yoğun bir dizi ziyaret gerçekleştirdikten sonra Dedeli beldesini ziyaret etti.

Patnos'ta ilk olarak Patnos Kaymakamlığı'na yeni atanan Kaymakam Burak Dertlioğlu'nu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen Vali Koç, ardından Patnos Ağır Ceza Hakimliği'ne atanan Mustafa Erdem'e "hayırlı olsun" temennilerini iletti. Vali Koç'a ziyaretlerinde Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın da eşlik etti. Patnos Belediyesi'ni de ziyaret eden Vali Koç, Başkan Taşkın ile bir görüşme gerçekleştirdi. Belediye ziyaretinin ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Koç, Hastane Başhekimi Merve Özlem Dinç ile bir araya geldi ve hastanede yatan hastaları ziyaret ederek. geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Koç, Patnos'taki programı kapsamında 2001 yılında şehit düşen Kamuran Kılıç'ın ailesini de ziyaret etti. Daha sonra Patnos'ta yapımı tamamlanan halk kütüphanesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Vali Koç, ayrıca Dedeli beldesini ziyaret etti. Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak ve beraberindeki heyetin karşıladığı Vali Koç, Başkan Durak ile bir süre sohbet ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. - AĞRI