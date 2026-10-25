Vali Köşger Çameli\'de millet bahçesi ve 10 cihazlı diyaliz merkezini inceledi

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Çameli ziyareti kapsamında ilçede yapımı devam eden Millet Bahçesi ve Diyaliz Merkezi projelerinin ulaştığı son durumu yerinde inceledi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Çameli'nde gerçekleştirdiği ziyaretleri kapsamında ilçede yapımı devam eden Millet Bahçesi Projesini yerinde inceledi. Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın eşlik ettiği incelemede; projenin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve tamamlandığında ilçeye kazandıracağı sosyal ve rekreasyon alanları hakkında Vali Köşger'e bilgi verildi.

Vali Köşger daha sonra Kaymakam Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile birlikte, ilçeye kazandırılacak 10 cihaz kapasiteli Diyaliz Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, merkezin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve sunulacak sağlık hizmetleri hakkında Vali Köşger'e bilgi verdi.

Vali Köşger eliyle alabalık besledi

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Çameli programının son bölümünde Kaymakam Çelik ve Başkan Arslan ile birlikte Elmalı Mahallesi'de faaliyet gösteren alabalık üretim tesisini ziyaret etti. Ziyarette işletme sahibi Yasin Özpek tarafından tesisin üretim faaliyetleri ve üretim süreci hakkında bilgiler verilirken; tesiste incelemelerde bulunan Vali Köşger alabalıklara yem attı. Çameli alabalığının kalitesi, üretim potansiyeli ve Türkiye alabalık üretimindeki yeri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Yavuz Selim Köşger'in ziyaretleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "İlçemize değer katacak Millet Bahçesi Projemize göstermiş olduğu ilgi ve desteklerinden dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Tamamlandığında diyaliz tedavisi gören vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ilçemizde daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmasına önemli katkı sağlayacak Diyaliz Merkezimizin Çameli'mize hayırlı olmasını diliyoruz. Çameli'nde önemli temaslarda bulunan Sayın Valimizle, ilçemizin önemli üretim değerlerinden biri olan Çameli alabalığının tanıtımının ve üretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk" dedi.