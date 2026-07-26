Vali Sözer'den Bozüyük Kaymakamlığı'na Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Sözer'den Bozüyük Kaymakamlığı'na Ziyaret

Vali Sözer\'den Bozüyük Kaymakamlığı\'na Ziyaret
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kaymakam Helvacı ile kamu hizmetlerini ve projeleri değerlendirdi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Bozüyük Kaymakamlığı'nda gerçekleşen ziyarette, ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımlar ele alındı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, kamu hizmetlerinin etkinliği ve ilçede hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla kamu kurumları arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekilirken, ilçe genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Sözer, "Kamu kurumlarımız arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlenmesi, vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin kalitesini de artıracaktır. Bozüyük'ümüzde devam eden çalışmaları yakından takip ediyor, ilçemizin gelişimi için tüm kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik Valiliği, Faik Oktay Sözer, Yerel Haberler, Politika, Bozüyük, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Sözer'den Bozüyük Kaymakamlığı'na Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor Servet istediler Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler
Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı
İzmir ve Çanakkale’ye rakip oldu: Elazığ’da kartpostallık gün batımı İzmir ve Çanakkale’ye rakip oldu: Elazığ’da kartpostallık gün batımı
Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor Başvuran parasını alıyor Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular

19:31
Bursaspor tribünlerinden Arda Turan’a sevgi seli Tüm stat o sesle inledi
Bursaspor tribünlerinden Arda Turan'a sevgi seli! Tüm stat o sesle inledi
19:05
Güreş Federasyonu hakeme saldıran Hamza Yerlikaya’ya soruşturma başlattı
Güreş Federasyonu hakeme saldıran Hamza Yerlikaya'ya soruşturma başlattı
18:37
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
18:34
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
18:11
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi
17:26
Ünlü şarkıcı Çelik balık pazarında banyo lifi sattı
Ünlü şarkıcı Çelik balık pazarında banyo lifi sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 20:12:13. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Sözer'den Bozüyük Kaymakamlığı'na Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.