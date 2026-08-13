Vali Taşolar'dan Kaymakam Kayaş'a Ziyaret
Iğdır Valisi Taşolar, Karakoyunlu Kaymakamı Kayaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Karakoyunlu Kaymakamı İlhan Kayaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Karakoyunlu Kaymakamlığı görevine yeni atanan İlhan Kayaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kaymakam Kayaş'tan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Taşolar, İlhan Kayaş'a yeni görevinde başarılar diledi.
Kaynak: İHA
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