Vali Yiğitbaşı, Şehit Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Vali Yiğitbaşı, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Vali Yiğitbaşı, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Suriye'de şehit düşen Mustafa Akkaya'nın ailesini ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilere olan desteklerini yineledi. Yiğitbaşı, şehitlerin bıraktığı emanetlere sahip çıkacaklarını vurgulayarak, Ramazan'ın bereketi ve huzurunu da dile getirdi.

06.03.2025 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 23 Kasım 2019'da Suriye'de görev başındayken şehit düşen Mustafa Akkaya'nın anne ile babası Döndü-Taner Akkaya ve ailesini ziyaret etti.

Yiğitbaşı, yaptığı açıklamada her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını söyledi. Yiğitbaşı konuşmasının devamın ise şu ifadelere yer verdi: "Şehitlerimizin bizlere bıraktıkları Aziz emanetleri olan ailelerimizle her zaman yan yana ve el ele olmaya devam edeceğiz. Rabbim şehidimize rahmet, ailesine sabırlar versin. Ramazan'ın bereketi, huzuru ve birliktelik ruhu hepimizi sarsın duasıyla."

Öte yandan Vali Yiğitbaşı'nın ziyaretine komşu çocukları da sürpriz ziyaret yaparak, ortama neşe kattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Mustafa Akkaya, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Yiğitbaşı, Şehit Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika


23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:40:47. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Yiğitbaşı, Şehit Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.