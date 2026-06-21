Vali'den şehit ailesine Babalar Günü ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali'den şehit ailesine Babalar Günü ziyareti

Vali\'den şehit ailesine Babalar Günü ziyareti
21.06.2026 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Babalar Günü dolayısıyla şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Babalar Günü dolayısıyla şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Vali Erdinç Yılmaz, Babalar Günü vesilesiyle şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun babası Bekir Adalıoğlu ve annesi Lütfiye Adalıoğlu'nu evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bekir Adalıoğlu'nun Babalar Günü'nü kutlayan Vali Yılmaz, kendisine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

"Şehit aileleri milletimizin en kıymetli emanetleridir"

Şehit Oğuzhan Adalıoğlu'nun da anıldığı ziyarette Vali Yılmaz, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı. Vali Yılmaz, "Şehit aileleri, milletimizin bizlere emanet ettiği en kıymetli değerlerdir. Onların fedakarlıkları asla unutulmayacak. Devletimizin tüm imkanlarıyla şehit ailelerimizin yanında olmaya, acılarını paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, aile fertleriyle bir süre sohbet edilerek, şehidin hatıraları yad edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Valiliği, Erdinç Yılmaz, Babalar Günü, Politika, Jandarma, Albay, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali'den şehit ailesine Babalar Günü ziyareti - Son Dakika

Bayahibe’de Otel Yangını: 1700 Turist Tahliye Edildi Bayahibe'de Otel Yangını: 1700 Turist Tahliye Edildi
Hepsi ülkeye sokulacaktı Değerleri tam 8 milyar lira Hepsi ülkeye sokulacaktı! Değerleri tam 8 milyar lira
Okumanın yaşı yok Maaile birlikte sınava girdi Okumanın yaşı yok! Maaile birlikte sınava girdi
Trump’ın 500 milyon dolarlık uçan kalesi ilk uçuşunu Türkiye’ye yapabilir Trump'ın 500 milyon dolarlık uçan kalesi ilk uçuşunu Türkiye'ye yapabilir
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı... Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
Maç bitti, Arda Güler yıkıldı: Allah’ım neden Maç bitti, Arda Güler yıkıldı: Allah'ım neden?

20:23
Aykut Kocaman’ın ’’Alınsın’’ dediği isme İsmail Kartal’dan da onay çıktı
Aykut Kocaman'ın ''Alınsın'' dediği isme İsmail Kartal'dan da onay çıktı
20:06
İki maçta sıfır çeken A Milli Takım’dan 2 kötü rekor
İki maçta sıfır çeken A Milli Takım'dan 2 kötü rekor
19:47
İran heyeti, Trump’ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
19:21
Çakarlı araçla yakalanan genç, “Abim ağır ceza hakimi“ dedi ama cezadan kaçamadı
Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı
16:17
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
11:20
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu
Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 20:28:34. #7.13#
SON DAKİKA: Vali'den şehit ailesine Babalar Günü ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.