Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan , Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Arpa, Başkan Danışmanları Emre Güray ve Sinan Hakan ile ilgili daire başkanları katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantısı Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı başkanlığında yapıldı.

Kaynak: AA

Balcı, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Van Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.