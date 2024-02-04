Van\'da AK Parti Siyaset Akademisi programı tamamlandı

Politika

Van'da, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca düzenlenen "AK Parti Siyaset Akademisi" programını tamamlayan 478 kadına sertifikaları takdim edildi.

İl Başkanlığı binasındaki programda konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hava Duran, kadınlara yönelik 3 haftalık "AK Parti Siyaset Akademisi" eğitimini tamamladıklarını söyledi.

Eğitimlere kadınların ilgi gösterdiğini belirten Duran, "Siyaset Akademisi'nin amacı, siyasal okur yazarlığı ve kadınların siyasete katılımını artırmak. Bu programda emeği olan, yol gösteren Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Keşir'e ve destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Genel Merkez Kadın Kolları Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Züleyha Karademir ise kadınlara yönelik Siyaset Akademisi programını ilk kez yaptıklarını anımsattı.

Bu programı 30 büyükşehirde planladıklarını aktaran Karademir, "6 bin 700 katılımcımız oldu. Eğitimlerimiz 3 hafta sürdü. 8 ders başlığında yaptık. Bunlar kadınların iletişim becerilerini artırabilecek dersler ya da dış politika, yakın siyasi tarihimiz, kadın politikalarını, kadın girişimciliğine yönelik faaliyetleri anlattığımız derslerimiz. Kursu başarıyla tamamlayan kadınları kutluyorum." dedi.

AK Parti Kadın Kolları MKYK üyesi Dora Kübra Yıldız da "Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman kadınlara değer veriyor. Çünkü kadın kapı kapı dolaşıyor. O yüzden sizler o kadar dirayetli, o kadar güçlü, o kadar kendinizden emin olmuşsunuz ki burada terörü de bitirdiniz. Sizlere helal olsun. Sizlerin olduğu yerde bizler daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, önemli bir davanın neferleri olduklarını vurguladı.

Özellikle Doğu'da emek veren kadınların çok zor şartlarda görev yaptığını belirten Orhan, tüm kadınları emeklerinden dolayı kutladı, başarı diledi.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşı olarak bu kutlu davada yol alıyoruz. Yerel seçimlere yaklaştığımız bugünlerde gece gündüz demeden çalışıyoruz ve sahada halkımızla bir araya gelerek onların dertlerini sıkıntılarını dinleyip çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Siz AK kadınların yaptığı çalışmalar takdirle karşılanmaktadır. Sizlerin çalışmaları bize güç vermektedir. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas da adaylık görevinin kendilerine tevdi edildiği ilk günden bu yana sahada çalıştıklarını, tüm belediyeleri kazanmak için çaba gösterdiklerini aktardı.

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikalarının verildiği programa, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ve partililer katıldı.