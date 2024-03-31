Van'daki hastalar oylarını sedye üzerinde kullandı
VAN - Van'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak isteyen hastalar sandığa ambulanslarla götürüldü.
Van'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için Van'da saat 07.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı. Van'da yerel seçimler için 714 bin 992 kişinin toplam 2 bin 459 sandıkta oy kullanması beklenirken, oy verme işlemi ise saat 16.00 itibariyle son bulacak.
Bu çerçevede Van İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri de Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları oy kullanacağı okula taşıdı. KOAH hastası 92 yaşındaki Mehmet Demir isimli hasta, ambulansla oy kullanacağı okula taşındı. Yaşlı adam ve oğlu Alihan Demir, oyunu sorunsuz bir şekilde kullandı.
Evde sağlık hizmetlerinin çalışmalarından memnuniyetini dile getiren Alihan Demir, ekipler tarafından oy kullanacakları okula getirildiklerini belirtti. Hastaların da iradelerini sandığa yansıtmaları gerektiğini ifade eden Demir, kendilerini taşıyan sağlık ekiplerine teşekkür etti.
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Cumhur İttifakı Ak Parti Başkan Adayı Aydın Ayaydın Göltürkbükün'de oyunu kullanırken, CHP Adayı Ahmet Aras ise Ortakent-Yahşi mahallesinde oyunu kullandı.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, eşi ve kızıyla birlikte oyunu kullandı. Zolan, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, demokrasinin önemine vurgu yaptı ve sonuçların güzel hizmetlere vesile olmasını temenni etti.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Gölköy Mahallesi'ndeki bir okulda oyunu kullandı. Ayaydın, seçim sonuçlarını Bodrum ve Milas'taki okulları gezdikten sonra Muğla'daki seçim koordinasyon merkezinde takip etmeyi düşündüğünü belirtti.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, ailesiyle birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu Hamzabey Ortaokulu'nda kullandı. Vali Demirtaş, seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, seçim sonuçlarının ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Mahalli İdareler Genel Seçimi çerçevesinde oy kullandı. Vali Aksoy, eşiyle birlikte oy kullanma işlemini gerçekleştirmek için Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi'ne gitti. Seçimle ilgili konuşma yapan Vali Aksoy, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun kendilerine iletilmediğini belirtti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan Ortaklar Yörük Efeler Derneği üyeleri, yöresel kıyafetleriyle sandığa giderek oylarını kullandı. Yörükler, kültürlerini yaşatmak amacıyla oy kullanacakları okula Türk bayraklarıyla birlikte gitti. Dernek başkanı, oylarını kullandıkları için vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.
Niğde'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 28 seçmen, seyyar sandık uygulamasından faydalanarak oylarını kullandı. Niğde'de başvuruları önceden kabul edilen yatalak hasta seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlenen 1 seyyar sandıkta evlerinde oy kullandı. Seyyar sandıkta oyunu kullanan Kabadayı ve Demet seçimlerin hayırlı olmasını dilerken oy kullanma haklarını kullandıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Niğde'de sandığa gidemeyecek durumda olan 28 hasta için oluşturulan aralarında Sandık Kurul Başkanı ve üyeleri ile siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu 1 ekip gün boyunca seçmenlerin oy kullanması için evleri ziyaret edecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Fatih'te kullandı. Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte sandığa giderek oy kullandı. Seçimlerin demokratik bir şekilde geçtiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin sandık başına gittiğini ve söz sırasının seçmende olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, seçimlerin olgunluk içinde tamamlanmasını ve sonuçların hayırlı olmasını temenni etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 31 Mart 2024 Mahali İdareler Seçimi için eşi Fatma, kızı Ayşe Sena Tunç ile birlikte Bartın'ın Amasra ilçesinde oyunu kullandı. Bakan Tunç, seçimlerin şeffaf ve güvenli bir şekilde gerçekleştiğini vurgulayarak, Türkiye'nin demokrasiye sahip çıkan bir ülke olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Hacılar Ortaokulu'nda bulunan sandıkta oy kullandı. Yılmaz, seçimlerin demokratik bir şekilde tamamlanması ve yüksek katılımın sağlanması temennisinde bulundu.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve eşi, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oylarını kullandı. Vali Aktaş, seçimlerin il için hayırlı olması temennisinde bulundu ve vatandaşların huzur içinde oy kullanmaları için tedbirlerin alındığını belirtti.
Burdur Valisi Türker Öksüz, Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Vali Öksüz, oy verme işlemlerinin sorunsuz devam ettiğini belirtti. Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek ve CHP Burdur Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz de eşleriyle birlikte oy kullandı.
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