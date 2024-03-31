Van'daki hastalar oylarını sedye üzerinde kullandı - Son Dakika
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Politika

Van'daki hastalar oylarını sedye üzerinde kullandı

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Van'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak isteyen hastalar sandığa ambulanslarla götürüldü. Van İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, tedavi gören hastaları oy kullanacakları okula taşıdı. Hastaların iradelerini sandığa yansıtmaları sağlandı.

31.03.2024 11:46  Güncelleme: 11:47
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Van'daki hastalar oylarını sedye üzerinde kullandı

VAN - Van'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak isteyen hastalar sandığa ambulanslarla götürüldü.

Van'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için Van'da saat 07.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı. Van'da yerel seçimler için 714 bin 992 kişinin toplam 2 bin 459 sandıkta oy kullanması beklenirken, oy verme işlemi ise saat 16.00 itibariyle son bulacak.

Bu çerçevede Van İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri de Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları oy kullanacağı okula taşıdı. KOAH hastası 92 yaşındaki Mehmet Demir isimli hasta, ambulansla oy kullanacağı okula taşındı. Yaşlı adam ve oğlu Alihan Demir, oyunu sorunsuz bir şekilde kullandı.

Evde sağlık hizmetlerinin çalışmalarından memnuniyetini dile getiren Alihan Demir, ekipler tarafından oy kullanacakları okula getirildiklerini belirtti. Hastaların da iradelerini sandığa yansıtmaları gerektiğini ifade eden Demir, kendilerini taşıyan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Van\'daki hastalar oylarını sedye üzerinde kullandı
Kaynak: İHA

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