Van haber! Genç ASRİAD'dan Van TSO adaylarına iade-i ziyaret - Son Dakika
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Van haber! Genç ASRİAD'dan Van TSO adaylarına iade-i ziyaret

03.10.2022 10:16
Van haber! Genç ASRİAD'dan Van TSO adaylarına iade-i ziyaret

Van haberine göre Van'da Genç ASRİAD yönetimi, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) başkan adaylarına iade-i ziyarette bulundu.

Van'da Genç ASRİAD yönetimi, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) başkan adaylarına iade-i ziyarette bulundu.

Van TSO seçimlerine kısa bir süre kala Van Genç ASRİAD yönetimi sarı, beyaz ve kırmızı liste seçim ofislerine iade-i ziyarette bulundu. Van TSO Başkan adayları Zahir Kandaşoğlu, Faruk Biner ve İzzet Çoban'ı seçim ofislerinde ziyaret eden Genç ASRİAD yönetimi, seçimde adalet, hakkaniyet ve liyakat sonuçlarının umutla beklendiği mesajını iletti. Tüm adaylara sonsuz başarı dileklerini ileten Genç ASRİAD Van İl Başkanı Servet Doğaç, "Seçimin tüm adaylar için hakkaniyetli ve adil olmasını beklemekle birlikte verilen emeklerin karşılığının alınmasını temenni ediyoruz. Adayların gençlere verdiği değer gerçekten takdire şayandır. Seçim sonucu ne olursa olsun sizler Van'ın değerlerisiniz. Genç ASRİAD olarak başarılar diliyoruz" dedi.

Van TSO başkan adayları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Doğaç ve yönetimine teşekkür ettiler. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Van haber! Genç ASRİAD'dan Van TSO adaylarına iade-i ziyaret - Son Dakika

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