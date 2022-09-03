Van ve Hakkari sınırlarındaki aramalarda 100 av tüfeği ile uyuşturucu ele geçirildi

Van ve Hakkari sınırlarında kaçakçılara yönelik operasyonlarda, 100 av tüfeği ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırlarda kaçakçılara geçit verilmediği belirtildi.

Açıklamada, Van ve Hakkari sınır hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 100 av tüfeği, 20 tabanca, 163 bin 47 gram metamfetamin, 153 bin 257 gram toz esrar, 25 bin 620 gram eroin ele geçirildiği kaydedildi.