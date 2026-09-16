Vance, ABD'nin Orta Doğu politikasının İsrail'e bağımlı olmasına karşı çıktı - Son Dakika
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Vance, ABD'nin Orta Doğu politikasının İsrail'e bağımlı olmasına karşı çıktı

Vance, ABD\'nin Orta Doğu politikasının İsrail\'e bağımlı olmasına karşı çıktı
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ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Orta Doğu dış politikasının İsrail'e bağımlı hale gelmesine izin veremeyeceklerini söyledi. Vance, iş birliği yaparken anlaşmazlıkları da dile getireceklerini ve Amerika'nın çıkarlarını takip edeceklerini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, "Orta Doğu dış politikamızın İsrail'e bağımlı hale gelmesine izin veremeyiz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, bir konferansta yaptığı konuşmada ABD-İsrail ilişkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Vance, "Açıkçası İsrail, askeri teknoloji ve istihbarat paylaşımı söz konusu olduğunda önemli bir ortak oldu ancak bazen ABD, İsrail ile aynı fikirde olmuyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e olan bakış açısına değinen Vance, "Bence son 40 yılın diğer tüm başkanlarından daha fazla olmak üzere, Amerikan halkının çıkarlarının İsrail hükümetinin çıkarlarından farklı olduğunu düşündüğünde Netanyahu ile yollarını ayırma konusunda gerçekten istekli olduğunu gösteren kişi o" dedi.

Vance, Trump'ın, "Biliyor musun, evet, Netanyahu iyi bir ortak ama Netanyahu ve benim bu konuda farklı görüşlerimiz var", "Netanyahu bu konuda yanılıyor" ya da "İsrail açısından bakıldığında Netanyahu bu konuda haklı ancak Amerikan halkı bizim farklı bir yöne gitmemizi gerektiriyor" diyebilen tek başkan olduğunu söyledi.

"İnsanlarla iş birliği yaptığımızda onlarla çalışacağız, aynı fikirde olmadığımızda anlaşmazlığımızı dile getireceğiz"

Tüm ilişkilerde olduğu gibi bu ilişkinin de Amerika'nın çıkarlarına dayandırılmasının akılcı bir diyalog kurmanın tek yolu olduğunu savunan Vance, bu durumun NATO için de geçerli olduğunu belirtti.

Vance, "Önemli birçok ilişkimiz ve NATO'da önemli birçok ortaklığımız var ancak bu, Avrupa dış politikamızı tamamen NATO'ya bağımlı hale getireceğimiz anlamına gelmiyor; aynı şekilde Orta Doğu dış politikamızın da İsrail Devleti'ne bağımlı hale gelmesine izin veremeyiz. İnsanlarla iş birliği yaptığımızda onlarla çalışacağız, aynı fikirde olmadığımızda anlaşmazlığımızı dile getireceğiz. ve Amerika'nın çıkarlarını takip edeceğiz. Akılcı bir dış politikaya sahip olmanın tek yolu bu" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Vance, ABD'nin Orta Doğu politikasının İsrail'e bağımlı olmasına karşı çıktı - Son Dakika

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