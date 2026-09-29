Vance, İran taahhütlerini yerine getirirse anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi - Son Dakika
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Vance, İran taahhütlerini yerine getirirse anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi

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ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran'ın ABD'ye karşı taahhütlerini yerine getirmesi halinde İran'la anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti. Vance, Başkan Trump'ın İran'la anlaşma senaryosundan söz ettiğini, ancak İranlıların düzgün davranması gerektiğini aktardı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran'ın ABD'ye karşı taahhütlerini yerine getirmesi halinde İran'la bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirterek, ABD'nin İran'la anlaşmaya varabileceği bir senaryo olduğunu aktardı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD-İran arasında muhtemel bir anlaşmaya ilişkin konuştu. Vance, İran'ın ABD'ye karşı taahhütlerini yerine getirmesi halinde İran'la bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti. Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran'la anlaşmaya varabileceği bir senaryo olduğunu ancak bunun için İranlıların düzgün davranması gerektiğini açıkça belirttiğini aktardı. Vance, "Bunun için İranlıların ABD'ye karşı taahhütlerini yerine getirmeleri gerekiyor. Temel ilke sadece sözler değil, eylemler üzerinden müzakere etmek. Önümüzdeki birkaç ay boyunca nasıl hareket edeceğimizi belirleyecek" dedi.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriJames David VanceDış PolitikaDonald TrumpPolitikaDünyaİranSon Dakika

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