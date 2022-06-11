Vanlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor - Son Dakika
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Vanlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor

11.06.2022 15:41

Vanlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor Van'da binlerce vatandaş, sıcak havaya rağmen miting alanında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı heyecanla bekliyor.

Vanlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor

VAN - Van'da binlerce vatandaş, sıcak havaya rağmen miting alanında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı heyecanla bekliyor.

Van Beşyol Meydanı'nı hıncahınç dolduran binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesini bekliyor. Miting alanını sıcak havaya rağmen dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı miting alanına gelen vatandaşlar, güvenlik noktalarından alana alınıyor.

Van'a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16.00'da vatandaşa hitap etmesi bekleniyor.

(YLM-MSA-Y)

Vanlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor
Vanlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor
Vanlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor
Vanlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor
Vanlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor
Vanlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor
Vanlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor
Vanlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vanlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor - Son Dakika

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